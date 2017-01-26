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ABD vatandaşlarına Türkiye uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi sitesinde vatandaşlarına, ‘olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri’ konusunda uyarıda bulundu.

26 Ocak 2017 Perşembe 18:39
ABD vatandaşlarına Türkiye uyarısı
Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında, ABD vatandaşlarına artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, ‘Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını tavsiye’ edildi. Ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere kısıtlamalar getirildi. Uyarıda, Türkiye’deki terör saldırılarının büyük etkinlikler, turistlerin yoğun olduğu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeşitli ulaşım merkezlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle yabancıların cinayet ve adam kaçırma eylemlerinde hedef alındığı ifade edildi. Bakanlık vatandaşlarına, kişisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarını takip etmeleri ve her an tetikte olmalarını önerdi. HABER MERKEZİ
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