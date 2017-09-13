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ABD ve AB'den Türkiye'ye silah kıskacı

Almanya Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu açıkladı. ABD ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını engellemeye çalışıyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:31
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ABD ve AB'den Türkiye'ye silah kıskacı

Türkiye ile Almanya arasındaki kriz silah ambargosuna kadar uzandı. Almanya'daki seçim öncesi tansiyonu sürekli yükselten Alman hükümeti Türkiye'ye silah ambargosu başlattıklarını açıkladı.

Almanya silah satışını durdurdu

Bir Alman gazetesinin düzenlediği panelde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle Ankara'dan gelen silah satışı taleplerini askıya aldıklarını söyledi.

Berlin'in istendiği takdirde NATO müttefiki olan Türkiye'ye silah göndermekle yükümlü olduğunu hatırlatan Gabriel, şu anda bunun mümkün olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise NATO üyesi Türkiye'ye topyekûn bir silah ambargosuna karşı olduğunu belirtti. Almanya'nın güvenlik konusunda Türkiye ile birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Başbakan Merkel, Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını vaka bazında inceleme yaparak karar vereceğini de belirtti.

Türkiye'ye yönelik katı bir seyahat uyarısı yapılmasını da uygun bulmadığını dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Elbette başka adımları atma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi. Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını engellemesini eleştiren AB Bakanı Bakan Ömer Çelik, "Bizim burada verdiğimiz etkili mücadele ile Türkiye bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor. Ama aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğini ve sınırlarını koruyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Bir atasözü var; 'Kötü komşu ev sahibi yapar' diye. Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Merkel'in yaklaşımını doğru buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir" dedi.

Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını askıya alma kararından sonra hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hem de emniyet güçlerinin ihtiyaç duyduğu silahlarda küçük çapta sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD, S-400 anlaşmasına karşı

Almanya Türkiye'ye silah ambargosu başlatırken ABD'de farklı bir çaba içerisinde. Sözde stratejik ortak ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını engellemeye çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 savunma sistemi görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli. Rusya sistemi, eğer Türkiye bahsedildiği gibi S-400'leri alırsa bu standartlara uymaz ve bu bizim için kaygı verici bir durum" diye konuştu. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDABSilahRusyaS-400TürkiyeAmerika
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