ABD ve Rusya'dan Türkiye'ye açık mesaj!

Türkiye Ortadoğu'da yeni bir kumpasla karşı karşıya. Kumpasın başını ABD–Rusya ikilisi çekiyor. Her iki ülke de Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen Suriye'de terör örgütü PYD-YPG'ye tam destek veriyor.

Nihai hedef ise tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi bölgede Akdeniz'e açılan bir koridor oluşturmak. Suriye gündeminde gözler Münbiç ve Rakka'da. ABD Türkiye'nin ‘Münbiç terör örgütü PYD-YPG'den temizlensin’ talebine zırhlı araçlarını bölgeye gönderip PYD’nin emrine vererek cevap verdi.

Rusya askerleri de aynı bölgede en büyük grubunu PYD-YPG'li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) amblemini takarak devriye gezmeye başladı. Bu iki hamle Türkiye'ye karşı açık bir mesaj olarak değerlendirilirken Pentagon'dan yapılan açıklama bu niyet açıkça dile getirildi.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Münbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev DAEŞ'ten başka bir tarafa saldıranları caydırmak içindir” demişti. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD’nin başını çektiği Münbiç Askeri Konseyi de “Münbiç ve kırsalı ABD öncülüğündeki koalisyonun ve Münbiç Askeri Konseyi’nin koruması altındadır" diyerek durumu özetledi.

Antalya'da yüzümüze güldüler ama…!

ABD'nin Türkiye'ye karşı terör örgütü PYD-YPG'yi koruma altına aldığını açıkladığı sıralarda, Antalya'da Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları’nın Suriye gündemiyle iki gün boyunca toplantı yapıyor olması da dikkat çekici bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin olarak şu açıklama yapılmıştı: “Toplantıda; taraflar başta Suriye’de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak’taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir."

ABD terör örgütü PYD’yi desteklemeye devam edecek

ABD ve Rusya Türkiye'ye karşı bir terör örgütlerinin yanında saf tutarak Münbiç'i koruma altına alırken bir yandan da Rakka operasyonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye bu operasyona terör örgütü PYD-YPG'nin katılmamasını istiyor, ancak ABD bu talebi de dikkate almıyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, YPG'yi Suriye'de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin YPG konusundaki eleştirilerinin farkında olduklarını ancak bu konuda Türkiye ile aynı düşünmediklerini belirten Toner, "ABD, DAEŞ'e karşı Suriye içerisinde YPG'yi desteklemeye devam edecektir" dedi.

DEAŞ'tan sonra Rakka kimin olacak?

Peki, Rakka operasyonunda da Türkiye'nin tezlerini dikkate almayan ABD'nin operasyon sonrası planı ne? ABD, DEAŞ'tan temizlediği Rakka'yı kime teslim edecek? Bu kritik soru Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'a soruldu.

Spicer bir basın mensubunun, "Orada fazlasıyla karışık bir tablonun parçasıyız. Çünkü Kürtlerle ittifak halindeyiz ve bir NATO üyesi olan Türkiye, Kürt güçleri düşman olarak görüyor. Irak'la ilgili en büyük sorun, bir gün sonrasını planlamamış olmamızdı. Rakka düştükten bir gün sonrasına ilişkin planımız nedir? Oraya kim yerleşecek?" sorusuna net bir cevap vermedi.

Spicer, "Başkan Trump Savunma Bakanı'ndan ve ulusal güvenlik ekibinden, DEAŞ’ı yok etmek için kapsamlı bir plan sunmalarını istedi. Bu da planın bir parçasıydı. Gördüğünüz gibi, sadece Suriye'de ne yapacağımızı değil, DEAŞ’ın tamamen yok edilmesi için kapsamlı bir yaklaşım söz konusu. (Rakka'ya kimin yerleşeceğiyle ilgili) eğer bu hazırlanan planı izlersek, size daha fazlasını söyleyebileceğim" dedi.

ABD, Rakka'yı operasyon sonrası kime teslim edeceğini net bir şekilde açıklamazken daha önceki örnekler Rakka'nın terör örgütü PYD-YPG'ye teslim edileceğini gösteriyor. Böylece Suriye'nin kuzeyinde bir özerk bölge oluşturulması konusunda ciddi bir adım daha atılmış olacak.

Erdoğan'dan Suriye mesajı

Suriye konusundaki tezleri sahada karşılık bulmayan Türkiye ise diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Suriye konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Viladmir Putin arasında yapılan özel görüşmenin ve heyetler arası görüşmelerin de en önemli gündem maddesiydi.