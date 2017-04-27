ABD ve Rusya neden telaşlandı!?

ABD'nin terörle mücadele kapsamında attığı adımlar sözde müttefikler ABD ve Rusya'yı telaşlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok dağı bölgelerine düzenlediği hava harekâtına ABD'den sonra Rusya'dan da tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Gennadiy Gatilov, "Türkiye'nin eylemleri konusunda bizi bilgilendirip bilgilendirmediğini bilmiyorum. Fakat bunun gibi onaysız düzenlenen her askeri operasyon bölgedeki genel duruma ve müzakere sürecine olumsuz etki ediyor" dedi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da, "Suriye'deki askeri faaliyetlerin yönetilmesi amacıyla çok kademeli idare sistemi kuruldu. Bu, Rusya'nın Hmeymim üssünden Suriye hava sahasının tamamını kontrol etmesine imkân sunuyor" şeklinde konuştu.

Ruslar kabul etmiyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden de Türkiye'ye tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bize gelen mesajlara göre, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece Türkiye Hava Kuvvetleri'nin uçakları Türkiye ile sınırda yer alan Irak ve Suriye'nin bölgelerine ateş açtılar. Türk tarafının açıklamalarına göre, hedef olarak PKK birlikleri ve Suriye Demokratik Birlikleri oldu.

70 Kürt teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bu tür adımlar Moskova'yı ciddi şekilde endişelendiriyor. Söz konusu Türk askerlerinin karada gerçekten IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı gelen Kürt birliklerine karşı eylemleridir. Irak ve Suriye'de savaş henüz tamamlanmamışken bu tür eylemler terör karşıtı güçlerin birleşmesine neden olmuyor, hatta zaten zor olan durumu daha da zorlaştırıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin yasaları görmezden gelerek egemen bir ülkeye ateş açması da endişe uyandırıyor. Devletlerarası ilişkileri ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda tüm tarafları dikkatli olmaya davet ediyoruz. Siyasi açıdan uzak görüşlü olunması ve dikkatleri bugünün en önemli hedefi IŞİD ve El Nusra'ya karşı gelmeye çevirmek gerek" denildi.



ERSAN İLTER/İSTANBUL