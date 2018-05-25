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ABD'ye göre Gülen 'din alimi!'

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Dani Rodrik, kendisine gelen ilginç talebi Twitter’dan paylaştı

25 Mayıs 2018 Cuma 13:41
ABD'ye göre Gülen 'din alimi!'

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Dani Rodrik, kendisine gelen ilginç talebi Twitter’dan paylaştı. Dani Rodrik paylaşımında, kendisine Amerikan New York Times’tan bir röportaj talebi geldiğini ve talepte bulunanların Fethullah Gülen hakkında bir haber hazırladıklarını belirtiyor.

Muhabirlerin Fethullah Gülen’i nasıl tanımladığı ise oldukça dikkat çekici. Buna göre; Gülen’i “kendini arka planda tutan bir İslam alimi” ve “muhtemelen dünyanın en başarılı İslami hareketine önderlik eden” bir kişi olarak tanımlıyorlar. Rodrik’in bu ifadelere karşı verdiği tepki sonrasında, röportaj talebinde bulunanlar, “sorumlu” gazetecilerin “hikayenin iki tarafını da sunmaya gayret göstermesi gerektiği” yanıtını veriyor ve Gülen “örneğin bazılarına göre kendini arka planda tutan biriyken, bazılarına göre sadece kendini düşünen biri” diye ekliyor.

Rodrik bu durum karşısında Twitter’daki paylaşımında “Gerçekten ne kadar aldanmış olabilirsiniz? Araştırmaya ve gerçekleri sunmaya ne dersiniz?” diyor. Dani Rodrik, Fethullahçıların kumpaslarından biri olan Balyoz davasının sanıklarından Çetin Doğan’ın damadı. Rodrik ve eşi Pınar Doğan, uzun yıllar Balyoz kumpasının perde arkasını kamuoyuna anlatmasıyla biliniyor. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
GülenABDDin Alimi
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