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ABD yine Suriye'ye saldırdı

ABD Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ürdün sınırında silahlı gruplara müdahale hazırlığı yapan Suriye ordusu Amerikan savaş uçaklarınca vuruldu.

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ABD yine Suriye'ye saldırdı

7 Nisan’da şayrat üssünü vuran ABD suriye ordusunu bir kez daha vurdu.

Bu sefer saldırı Ürdün sınırındaki El Tanf bölgesinde gerçekleşti.

El Tanf bölgesinde ABD ve İngiliz özel operasyon güçlerinin suriyedeki militanları eğittikleri  kampın yer aldığı, Suriye ordusunun da bu kampa operasyon hazırlığı içindeyken vurulduğu ifade ediliyor.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı James Mattis kendimizi savunacağız dedi.

"Suriye ordusuna yönelik hava saldırısı ABD’nin Suriye’deki rolünü arttırdığı anlamına gelmez ama kendi güçlerimizi koruyacağız. Ve bu ABD güçlerinden fazlası için oluşturulan bir koalisyon hamlesi. Bize karşı saldırgan adımlar atılırsa kendimizi koruyacağız” dedi.

Vurulan bölge aynı zamanda Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle kurulan güvenli bölgeler içerisinde yer alıyor.

ABD saldırısına Rusya ise tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, ABD'nin, Ürdün sınırında Suriye hükümet güçlerine düzenlediği hava saldırısının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

"Bu, kesinlikle kabul edilemez. Söz konusu saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir. Ayrıca bu, ülkedeki siyasal sürece de yardımcı olmayan bir adım. Bu, hiçbir çerçeveye sığmayan bir eylem. Suriye'de gerilimin artmasına neden olan her askeri eylem, şüphesiz, Astana ya da Cenevre'deki siyasal süreçleri etkiliyor. Özellikle de Suriye ordusuna karşı düzenlenen eylemler."

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