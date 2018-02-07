ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimini küçük bir farkla kazandığını hatırlatan Hamilton, şunları aktardı: "ABD’de Başkan ve sistem arasında bir tutarsızlık var. Günlük bazda politikaların hangi istikamette gideceğini kestiremiyoruz. Trump idaresi, Orta Doğu’ya İran prizmasından ve terörizmle mücadele açısından, bize karşı hangi teröristlerin tehdit olarak algılandığı açısından bakıyor ve tüm teröristler bize tehdit teşkil etmiyor gibi bakıyor. Kendilerinin uzun süreli bir ittifak oluşturmak gibi bir istekleri yok. Orta Doğu’da, ABD’nin bir stratejisi yok. İkili ilişkilere baktığımız zaman, çok fazla gerilim olduğu için burada askeri anlamda iş birliği var ama bu da sağlıklı bir ilişki değil. Trump yönetiminin politikaları sadece ilişkide bulunduğu ülkeleri değil, transatlantik anlaşmaları da etkiliyor."

HABER MERKEZİ