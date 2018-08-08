ABD’de çetin müzakere

Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sedat Önal başkanlığındaki heyet Washinton'daki temaslarına başladı. Heyet ilk olarak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüştü. Esasen Orta Doğu uzmanı olan Önal, 2016 yılından sonra dışişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak Suriye ile ilgili olarak Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmeleri yürüten isimler arasında yer alıyor. Önal başkanlığındaki heyette üç bakanlıktan dokuz kişi bulunuyor. Heyette temsilcileri bulunan bakanlıklar Dışişleri, Adalet ve Hazine ve Maliye olarak sıralanıyor.

Gündemdeki ana başlıklar

Türkiye'den giden heyetin Washington temaslarının gündem maddeleri resmi olarak açıklanmış değil.

Ancak taraflardan son dönemde gelen açıklamalar, Pastör Andrew Brunson davası ve buna bağlı olarak ABD'nin iki bakana yönelik uygulamaya soktuğu yaptırımların ana gündem maddesi olacağına işaret ediyor. Bu konudaki en net açıklamalardan birini ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptı. Nauert Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiğini ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi. Nauert, "Gerek Pastör Brunson, gerek diplomatik misyonlardaki yerel çalışanlarımız gerekse de diğer ABD vatandaşları için bizim görmek istediğimiz ilerleme eve dönmeleridir. Kaydetmek istediğimiz ilerleme budur ve henüz bu noktaya gelmiş değiliz" dedi.

Nauert'in bu açıklaması, ABD'nin temaslarda yalnızca Brunson'ın değil, tutuklu konsolosluk çalışanları ile diğer vatandaşlarını da gündeme getirdiğinin bir işareti olarak yorumlandı. Türkiye'de yaklaşık 20 kadar ABD vatandaşının tutuklu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili açılan soruşturmalar kapsamında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz ve Adana konsolosluğunda tercüman olarak çalışan Hamza Uluçay'ın tutuklulukları da halen devam ediyor.

Ancak Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump'ın bir danışmanın Türkiye'nin pazarlık sürecinde sürekli olarak yeni talepler eklediğini söylediğini yazdı. Gazeteye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Türkiye gerçek bir fırsat kaçırdı. Pastör Brunson pazarlıkta bir koz değildir" dedi. HABER MERKEZİ

