Merkezi Washington DC’de bulunan Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, ABD’de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait sözleşmeli (charter) okulların örgütün finansmanında önemli bir araç olduğunu söyledi. Bu okullar nedeniyle örgütün ülke genelinde ‘yoksul çocukları eğiten yardımsever bir hareket’ olarak tanındığını belirten Çınar, ABD vatandaşlarından toplanan vergilerin bir kısmının, okullar aracılığı ile eğitim dışı amaçlar için kullanıldığını ifade etti. Ülke genelinde ‘Gülen Hareketi’ olarak tanınan FETÖ’yü birçok ABD’linin yardımsever bir oluşum olarak gördüğünü belirten Çınar, şunları söyledi: “Ne yazık ki Amerikalıların birçoğunun algısı, FETÖ’nün charter okulları ile yoksul çocukların eğitimini sağladığı yönünde. Bu algının oluşmasında örgütün ülkede kesintisiz yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetlerinin büyük bir rolü var. Örgüt, dinlerarası diyalog gibi söylemler kullanarak siyasetle iç içe geçmiş bir hareket olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor. Görüldüğü gibi başarılı da oluyor” dedi.
ABD’deki FETÖ okulları paraya para demiyor
FETÖ’nün ABD’deki charter okulları ile hem ülkede kendisine taraftar topladığını, hem de yılda 730 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklayan Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, ABD'deki 50 eyaletin 26’sında FETÖ okulu bulunduğunu söyledi
24 Ağustos 2017 Perşembe 16:33
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ERSAN İLTER/İSTANBUL
Halen 50 eyaletin 26’sında FETÖ okulu bulunduğunu söyleyen Ali Çınar, “Özellikle gelir ve eğitim seviyesinin düşük olduğu eyaletleri tercih ediyorlar. Bu sayede ‘yoksul çocukların eğitimi için çalışan iyiliksever insanlar’ olarak tanınmayı da başarıyorlar. Yerel yönetimlere olan yakınlıklarını ve iyi ilişkilerini de halkla ilişkiler malzemesi olarak kullanıyorlar. Burada ilginç olan, vergi ödeyen ABD vatandaşlarının farkında bile olmadan bu okulları finanse ediyor olmaları. FETÖ, bazı hileli yöntemlerden yararlanarak ve yolsuzluk yaparak, okullara ayrılan bütçeleri eğitim dışı amaçlarla kullanıyor. Yani ABD’lilerden alınan vergilerle örgütü finanse etmiş oluyor. Bu şekilde, yılda toplanan yaklaşık 730 milyon doların yüzde 20’sinin örgüte aktarıldığı iddia ediliyor. Bazı ABD’liler, bu paranın hain darbe girişiminin finansmanı için kullanıldığı düşüncesinde” diye konuştu. Öte yandan FETÖ'nün ABD'nin Tennessee eyaletinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yeni üç okul açma talebi, bölgenin eğitim kurulu tarafından reddedildi.