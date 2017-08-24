ABD’deki FETÖ okulları paraya para demiyor

ERSAN İLTER/İSTANBUL

Merkezi Washington DC’de bulunan Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, ABD’de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait sözleşmeli (charter) okulların örgütün finansmanında önemli bir araç olduğunu söyledi. Bu okullar nedeniyle örgütün ülke genelinde ‘yoksul çocukları eğiten yardımsever bir hareket’ olarak tanındığını belirten Çınar, ABD vatandaşlarından toplanan vergilerin bir kısmının, okullar aracılığı ile eğitim dışı amaçlar için kullanıldığını ifade etti. Ülke genelinde ‘Gülen Hareketi’ olarak tanınan FETÖ’yü birçok ABD’linin yardımsever bir oluşum olarak gördüğünü belirten Çınar, şunları söyledi: “Ne yazık ki Amerikalıların birçoğunun algısı, FETÖ’nün charter okulları ile yoksul çocukların eğitimini sağladığı yönünde. Bu algının oluşmasında örgütün ülkede kesintisiz yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetlerinin büyük bir rolü var. Örgüt, dinlerarası diyalog gibi söylemler kullanarak siyasetle iç içe geçmiş bir hareket olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor. Görüldüğü gibi başarılı da oluyor” dedi.

26 eyalette FETÖ okulu var