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ABD’den Erdoğan’ın korumalarına cezai kovuşturma

Amerikan Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak 12 koruma görevlisi hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını yazdı

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ABD’den Erdoğan’ın korumalarına cezai kovuşturma

Cezai kovuşturma Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser ve Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham tarafından basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Polis yetkilileri, ABD'de aranan ve Türkiye'de oldukları tahmin edilen 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Washington polisi, son haftalarda ABD Dışişleri Bakanlığı ve Gizli Servisi ile birlikte görüntüleri incelediklerini ve bundan sonra atacakları adımlar konusunda çalıştıklarını açıkladı. Washington Post, konuyla ilgili görüş almak için temas kurulan Washington Büyükelçiliği'ndeki yetkililere ulaşılamadığını da yazdı.

Gazeteye konuşan analistler ve hukukçular, Türkiye'nin iade etmemesi nedeniyle bu kişileri yargı önüne çıkarmanın zor olabileceğini söyledi. Kavgayla ilgili olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin gözaltına alınmıştı. HABER MERKEZİ

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