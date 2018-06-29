ABD’den Türkiye’ye gitmeyin uyarısı

Türkiye, yeni seyahat uyarısı bülteninde “seyahati yeniden gözden geçirin” şeklinde tanımlanan üçüncü kategoride yer aldı. Bakanlık, yabancı ülkelere seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına yönelik yayınladığı seyahat uyarılarında yeni bir sistem getirmişti.

Buna göre ABD, ülkeleri seyahat riski durumuna göre 4 kategoride sınıflandırıyor. Yeni sistemde en riskli riskler ülkeler 4’üncü kategoride yer alırken, en güvenlilerse 1’inci kategoriye alınıyor.

Türkiye’yle ilgili yayınlanan son bültende de, Türkiye’nin 3’üncü kategoride kalmaya devam ettiği belirtilerek, “Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye’ye seyahati yeniden gözden geçirin. Bazı bölgelerde artan riskler mevcut” ifadesi kullanıldı.

Bültende Türkiye’nin güneydoğusu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise “seyahat etmeyin” başlığıyla 4’üncü kategoriye alındı.

HABER MERKEZİ