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ABD’nin tavrı engel oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği 3 Afrika ülkesinin liderleri, Türkiye’nin global çapta FETÖ ile verdiği mücadeleye kamuoyları önünde somut destek vermekten kaçındı. Bu çerçevede ABD’nin Fetullah Gülen’e ev sahipliğine devam etmesinin çok sayıda Afrika ülkesinin FETÖ ile bağlarını koparmaktan alıkoyduğuna işaret ediliyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 18:27
ABD’nin tavrı engel oluyor

YENİ MESAJ/HABER-ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22-25 Ocak tarihleri arasında ziyaret ettiği 3 Afrika ülkesinin liderleri, Türkiye’nin global çapta FETÖ ile verdiği mücadeleye kamuoyları önünde somut destek vermekten kaçındı.

Erdoğan; Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’da FETÖ ile mücadele konusunda güçlü ifadeler kullandı.

Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile düzenlediği basın toplantısında “Bunlar (FETÖ) şu anda dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar ve dostlarımıza diyoruz ki ‘Bak, biz bir darbe yedik siz de aynı darbeyi yemeyin” uyarısında bulundu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ise konuya ilişkin soru üzerine “Nerede olursa olsun, terörle mücadele etmek zorundayız. Terörden doğruca etkilenmesek de yine de mücadele etmeliyiz ve bunu bilgece yapmalıyız” demekle yetindi.

Buna karşılık Madagaskar basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye ziyaretinin bazı ülkeleri ve FETÖ mensuplarını korkuttuğunu yazdı.

Mozambik Cumhurbaşkanı projelerden bahsetti

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, gerek Türkiye-Mozambik İş Forumu’nda, gerekse Mozambik Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında FETÖ konusuna değinmedi. Nyusi, “Türkiye’yle enerji alanında ortak çalışmalar yapabiliriz. İki ülke arasında son 7 yılda 30 proje hayata geçirildi.

Bu projelerin devamı da gelecek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin net konuşarak, “Sayın (Mozambik) Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedik. Zira Mozambik’te de belli yerlerde bunların nasıl ki bizde silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza, devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi, dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan örgüt, burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir” dedi.

Tanzanya’dan destek iması

Erdoğan, Doğu Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya’da da Türkiye’nin 15 Temmuz’da menfur bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, “Türkiye 15 Temmuz’da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya’da da uzantılarının olduğunu biliyoruz. Tanzanya’daki yapılanmalarına ilişkin gereken önlemleri dostum Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte ele aldık. İnanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır” ifadelerini kullandı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, ülkesinin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğine devam edeceğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, Tanzanya’nın her zaman sizinle olduğunu temin etmek isterim” diyerek, açıktan olmasa da FETÖ ile mücadele edebileceklerini ima etti. FETÖ’nün Tanzanya’da 6 okulu bulunuyor.

Örgütün Mozambik ve Madagaskar’da da okulları var. Her 3 ülke ABD ile sıkı bağlara sahip. ABD’nin Fetullah Gülen’e ev sahipliğine devam etmesinin çok sayıda Afrika ülkesinin FETÖ ile bağlarını koparmaktan alıkoyduğuna işaret ediliyor.

Son Güncelleme: 27.01.2017 14:32
Anahtar Kelimeler:
ABD’nin Tavrı Engel OluyorAmerikaAfrikaCumhurbaşkanı ErdoğanFetö
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