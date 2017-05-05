Abdullah Gül: Baykal'ı ciddiye almadım

Cuma namazını Esenyurt'taki Serhan Tirit Merkez Camisi'nde kılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cami çıkışında Deniz Baykal'ın açıklamalarına ilişkin ilk kez konuştu.

Gül, şunları söyledi: "Geçen günlerde bir siyasetçi (Deniz Baykal), kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri. Çünkü daha önceden de biliyorum 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını, bugünkü koşullara Türkiye gelirken hangi şartlarda geldiğini. Dolayısıyla hiç ciddiye almadım. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar ve hatta bazı arkadaşlar doğrusu saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam, ne söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar da ileri gittiler. Buna çok üzüldüm."

Uzun bir süredir bazı çevrelerin, sosyal medyada bazı sitelerin başta kendisi olmak üzere AK Parti'nin gerçek öncüleri, kurucuları ve onun içeride, dışarıda başarısında, itibarında çok büyük emeği geçen kişiler hakkında ağza gelmeyecek laflar, küfürlere varan söylemler, her türlü ahlak dışı, edep dışı davranışlarda bulunduğu anlatan Gül, "Doğrusu bunların da nasıl organize olduğunu dünya âlem biliyor. Bunun karşısında da sukutu gerçekten çok üzüntüyle karşılıyorum ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

‘Günlük siyasete girmeyeceğim’

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şunları kaydetti: "Ben 7 sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi de defalarca söyledim. Ama tabii ki bütün birikimimi, bilgimi, tecrübemi yeri geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Bunları yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarımla baş başa gelerek paylaştım, yeri geldiğinde de kamuoyuyla paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim. Ülke zaten yeteri kadar kutuplaşmanın ve seçimlerin yorgunluğu içerisinde... Onun için Türkiye'nin önüne bakması gerekir. Türkiye'nin önünde çok önemli meseleleri var, ulusal çıkarlarını tehdit eden gelişmeler var. İçeride bir sürü ekonomik beklentiler, sorunlar, halkın ihtiyaçları var. Herkesin şimdi buna yönelmesi, bunları çözmek için uğraşması ve bu uğurda da elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Bu çerçevede muhakkak ki hükümete yardımcı olmak gerekir, diğer sorumlulara yardımcı olmak gerekir." Türkiye'nin tarihinde ilk defa yurt dışından kaynaklanan tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirten Gül, "Tüm bunları aşmak için büyük bir beraberlik içinde soğukkanlı şekilde hareket edilmesi gerekir. Bu fikirlerimi bu şekilde paylaşırım ama onun ötesinde polemiklere sokmak için uğraşanları da ciddiye almam, dikkate almam" dedi.

AA