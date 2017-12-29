Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472

Abdullah Gül'den KHK yorumu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Gül, "Biliyorsunuz bir KHK yayımlandı, aslında o kararnameyi ben sahiplendim, doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum." dedi.

29 Aralık 2017 Cuma 13:33
9 Okunma
Abdullah Gül'den KHK yorumu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Cami çıkışında kendisine soru sormak için bekleyen gazetecilere "Siz sormadan ben ne soracağınızı biliyorum" diyen Gül, şunları söyledi: "Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla. Biliyorsunuz bir KHK yayımlandı, aslında o kararnameyi ben sahiplendim, doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu: İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya, buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben, hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım, önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabii ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülCumhurbaşkanıKhk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liman çeteleri haraçtan vazgeçmiyor
Liman çeteleri haraçtan vazgeçmiyor
ABD ile Rusya arasında yeni Suriye gerilimi
ABD ile Rusya arasında yeni Suriye gerilimi
İngiliz Times'tan şok iddia! DEAŞ Türkiye'de...
İngiliz Times'tan şok iddia! DEAŞ Türkiye'de...
Yıldırım'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret
Yıldırım'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret
Erdoğan yine 'Esed ve Doğu Kudüs' dedi
Erdoğan yine 'Esed ve Doğu Kudüs' dedi
Aziz Ergen'den, Komutanlara ve 4 siyasi partiye tarihi çağrı
Aziz Ergen'den, Komutanlara ve 4 siyasi partiye tarihi çağrı
AB, Türkiye'yi defterden sildi
AB, Türkiye'yi defterden sildi
Türkiye ve dünyada muhtaç insan sayısı artıyor
Türkiye ve dünyada muhtaç insan sayısı artıyor
İsrail'den Kudüs açıklaması! En az 10 ülke daha...
İsrail'den Kudüs açıklaması! En az 10 ülke daha...

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim