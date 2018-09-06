ABD’YE UZAĞIZ RUSYA’YA YAKIN

Türkiye’de binlerce vatandaşla görüşülerek gerçekleştirilen bir araştırmayla Türk halkının ABD ile Rusya’ya olan bakış açıları karşılaştırıldı. Araştırma, ABD’nin Türkiye ekonomisini hedef alan yaptırımlarının hızlandığı bir dönemde kamuoyunun Türk dış politikasına destek verdiğini ortaya koydu. Optimar araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 28.8’i Rusya’ya kendisini yakın hissederken; aynı oran ABD için sadece 9.9 olarak açıklandı. Türkiye’nin hangi ülkelerle müttefik olması gerektiği sorusuna da katılımcılardan çarpıcı cevaplar geldi. Bu soruya katılımcıların yüzde 41.2’si ‘Türk Cumhuriyetleri’ ve yüzde 19.1’lik kesim ‘Rusya’ derken, aynı oran AB için yüzde 11’de, ABD için ise yalnızca yüzde 4.4’te kaldı. Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan araştırmaya katılanlar “Hangi ülkelere kendinizi ne derece yakın hissediyorsunuz” sorusuna da yine Türki cumhuriyetlerin ardından en fazla ‘Rusya’ cevabı verdi. Rusya’ya kendisini yakın hissedenler yüzde 28.8 iken, aynı oran ABD için 9.9’da kaldı.

Türk halkı BRICS’e ‘evet’ dedi

Araştırma kapsamında Türkiye’de vatandaşların devletlerin katılımıyla oluşturulmuş olan ekonomik ve siyasi birlikler hakkındaki düşünceleri de ortaya çıktı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 68.3’ü “Sizce AB Türkiye’yi dışlayıcı tavrını değiştirir mi?” sorusuna ‘Hayır, değiştirmez’ cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 52.6’sı da AB’ye ‘olumsuz’ baktıklarını açıkladı. Buna karşın araştırma katılımcıları, Türkiye’nin dünya ekonomisinde yüzde 25 pay sahibi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS’e katılmasına yüzde 40’lık bölüm destek verirken; BRICS’e katılıma karşı çıkanların oranı yüzde 20’de kaldı.

Milli paralarla ticarete destek yüzde 73.5

Vatandaşlara son dönemde sarsıcı etkileri hissedilen kur artışları konusundaki düşünceleri de soruldu. Araştırmaya göre halkın yüzde 74.5’i ABD’nin dolar üzerinden Türkiye’ye siyasal baskı uyguladığına inandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yaklaşık yüzde 73.5’lik bir kesim ise, Türkiye’nin doların etkisini azaltmak amacıyla milli para birimleri üzerinden ticaret yapmasına destek verdi.