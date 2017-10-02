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Aç kalan köpekler üniversitedeki geyikleri yedi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi (UÜ) yerleşkesindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na tahsis edilen 100 hektarlık geyik yetiştirme alanına köpekler dadandı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:41
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Aç kalan köpekler üniversitedeki geyikleri yedi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi (UÜ) yerleşkesindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na tahsis edilen 100 hektarlık geyik yetiştirme alanına köpekler dadandı. kalan başıboş köpekler, geyiklere saldırdı. Köpeklerin parçaladıkları geyikleri yeme görüntüleri vatandaşlar tarafından kaydedildi. Son bir haftada 3 kızıl geyiğin köpekler tarafından parçalandığı ortaya çıktı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2004 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kurulan geyik üretme çiftliğinde 10'la başlayan geyik sayısı 13 yılda 10 katına ulaştı. Üniversite tarafından bakanlığa tahsis edilen 100 hektarlık alanda doğal olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayan geyiklere başıboş köpekler dadandı. Tel ile çevrili olduğu halde telin altını kazarak alana giren köpekler üniversite tarafından üretilen ve veteriner bakımları yapılan kızıl geyiklere saldırdı.


Sabah erken saatlerde köpeklerin saldırdığı bir geyiği parçalayıp yeme görüntüleri saniye saniye görüntülendi.
Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen vatandaşlar daha önce bilgi vermelerine rağmen yetkililerin ilgilenmediğini son bir haftada köpeklerin 3 geyiği parçaladığını iddia etti.


Konuyla ilgili konuşan Esra Kargı isimli vatandaş geyiklerin bulunduğu alana 15 gün önce başı boş köpeklerin dadandığını aç kalan köpeklerin her gün bir geyiğe saldırdığını söyledi. Konuyu yetkililere bildirdiklerini de sözlerine ekleyen Kargı, "Köpekler geyikleri sıkıştırıyor etraflarını sarıp saldırıyorlar.
Son bir haftada 3 geyiği parçalayıp yediler, çok üzüldük" dedi.
İHA

Son Güncelleme: 02.10.2017 17:42
Anahtar Kelimeler:
üniversiteGeyikKöpekler
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