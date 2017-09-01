Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı’nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Acemi kasaplar ise her bayram olduğu gibi yine bildiğini okudu.

Yurdun birçok yanında kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Kayseri’de bayram namazının kılınmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlarını kesmek için belediyelerin hazırladığı kesim yerlerine gitti. Kurbanların kesilmeye başlamasıyla beraber kendilerini yaralayan kasaplar ise, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine akın etti.

Adana'da 50 acemi kasap hastanelik oldu

Adana’da da kamu ve özel hastanelere yaklaşık 50 acemi kasap başvurdu. Hastanelere gelen bazı yaralı vatandaşlar da kendisini, kurbanı kesen arkadaşının yaraladığını gülerek anlattı.

Kadın acemi kasap da vardı

Bursa’da kurban kesimine yardım eden bir kadın elini keserek hastanelik oldu. Kentte ayrıca 2 kişi gözünden yaralanırken, 1 kişinin de üzerine hayvan düşmesi sonucunda bacağı kırıldı.

Yurdun daha bir çok yerinde de satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan veya kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile yaralandı. El, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralananlar ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelerin acil servislerine götürüldü.

(İHA)