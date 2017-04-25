Acı haber: Üç ilde 5 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Kars'ta 2 şehit

Kars'ta PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu da 2 asker şehit düştü.



Bitlis'te 1 şehit

Bitlis'te ise mayın patlaması sonucu 1 askerimizi kaybettik. İlk olay, Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında meydana geldi.

Teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arama faaliyeti sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 2 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı askerler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Kars'ta ise PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe Dağı mevkiinde sürdürülen operasyon esnasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen mayın patladı.

Patlamada, 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırıldı.

Bir acı haber de Bitlis'ten geldi. Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen mayının patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.