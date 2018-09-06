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Adalet Bakanı Gül affa açık kapı bıraktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı

06 Eylül 2018 Perşembe 17:22
Adalet Bakanı Gül affa açık kapı bıraktı

MHP'nin af teklifine ilişkin soru üzerine Gül, "Oradaki tutum belli. Cumhurbaşkanımızın söylediğinin üzerine söyleyeceğimiz bir şey yok. Afla ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur" dedi. Adalet Bakanı'nın afla ilgili bu ifadeleri 'açık kapı bıraktı' şeklinde yorumlara neden oldu.

Gül, devam eden FETÖ davalarına dair, "Akıncı ya da sanık sayısı fazla bir iki dava sarkabilir ama onun dışında tüm darbe davalarının bu yıl sonu itibariyle biteceğini ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, şöyle konuştu: "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.
AA

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