Adalet Bakanı'ndan cezaevi açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'da yaptığı açıklamada, cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarmada kalması konusunda karara varıldığını belirterek, "Bu nedenle dış güvenliğin Adalet Bakanlığına alınması kararımızdan vazgeçtik. Ancak bu dış güvenlikle ilgili yasanın içerisinde yer alan diğer hükümlerin ve bunun yanında ihtiyacımız olan diğer bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesinden vazgeçmedik" dedi.

Türkiye'de ceza ve tutukevlerine dönük ülke içinden ve dışından aleyhte kampanyalar yürütüldüne de değinen Bozdağ, bir taraftan uluslararası insan haklarına ilişkin bazı örgütlerin, bu örgütlerin bünyesinde bulunan bazı komisyonların, bir yandan da Türkiye içindeki çevrelerin, Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele bulunduğuna dair iftiraların 'hakikat' gibi milletin önüne koymaya devam edildiğini söyledi.



175 Yeni cezaevi açılacak



Bozdağ, 2017 yılı sonuna kadar 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edilerek hizmete açılmasının planlandığını açıklamıştı. Bakan Bozdağ, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun bu konudaki soru önergesini şöyle yanıtlamıştı:

“2017 yılı sonuna kadar Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 175 adet yeni ceza infaz kurumu inşa edilerek hizmete açılması planlanmıştır. Ayrıca, çağdaş infaz rejimine uygun olmayan ve fiziki olarak ekonomik ömrünü doldurmakla birlikte yeterli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına elverişli durumda bulunmayan ilçe merkezlerindeki 157 adet küçük ceza infaz kurumunun da kapatılması öngörülmüştür.”