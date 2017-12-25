Adalet Bakanı tek tipi savundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni yönetimi tebrik etti.

Konuşmasında FETÖ sanıklarının yargılanmaları ve KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine de değinen Bakan Gül, şunları kaydetti: "Bütün bu yargılamalar hukuk devleti çerçevesinde bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir. Bu yargılamalar da yine anayasaya göre, kanuna göre yapılmaktadır. Mahkemeler önüne gelen herkese 'sen suçlusun, şu kadar ceza vereceğim' demiyor, suçluyla suçsuzu ayırıyor. Yargılamayı adil bir şekilde yapıyor ama darbeciler de görüyorsunuz en ağır cezayı, Türk Ceza Kanunu'nda hangi hüküm varsa bunlardan dolayı da alıyor. FETÖ'cü hainlere milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılmış ve bunlara duruşmaya gelirken badem renginde bir elbisenin giyilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı" diye konuştu.

AA