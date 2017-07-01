Adalet yürüyüşüne sıcaklık engeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan başlayarak İstanbul’da son bulacak ‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gününde yürüyüş devam etti. Dün Sabah saatlerinde başlayarak yaklaşık on kilometre yürüyen grup, Pekşenler - Bekirpaşa arasında kurulan alanda ikinci molasını verdi. Yürüyüşe katılan ve aşırı sıcak nedeniyle zor anlar yaşayanlar, mola yerinde kendilerini bulabildikleri gölgelik alanlara attılar. Aşırı sıcak nedeniyle terleyen CHP’liler ağaç üzerine giysilerini sererek kurutmaya çalıştılar. İkinci mola sonrasında aşırı sıcaklar nedeniyle yürüyüşe 4 saat ara verildi. Yürüyüşe katılan bazı gruplar otobüsler ile bir sonraki mola yerine götürüldü. Öte yandan, yürüyen gruba Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftar grupları da eşlik etti. HABER MERKEZİ