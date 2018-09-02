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Adalette yeni reformlar yolda

Yeni adli yıl start alıyor. Adalet Bakanlığı, artan yargı yükünü azaltmak için istinaf mahkemesi sayısını 9'dan 11'e çıkarıyor. Bu arada DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5'ten 7'ye çıkarılması sağlanacak

02 Eylül 2018 Pazar 17:33
Adalette yeni reformlar yolda

Adli tatilin sona ermesi ve yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanlığı, hazırlayacağı stratejik plan ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde güncelleyeceği, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' ile 2023 hedeflerine ulaşmak için birçok yeniliği hayata geçirecek. Bakanlık, yeni adli yılda daha hızlı, etkin ve şeffaf adalet sisteminin tesisi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Adalete erişimin geliştirilmesi, etkinliğin sağlanması ve makul sürede yargılama hakkının korunması gibi konular Bakanlığın gündeminde olacak. "Yargıda hedef süre" uygulamasını yeni adli yılla başlatacak Bakanlık, vatandaşların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması için kurulan "danışma masaları" ile "ön büro"ların bulunduğu adliye sayılarını da artıracak.

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen ve 9 olan bölge adliye mahkemesi sayısı, Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin hizmete girmesiyle 11'e çıkarılacak. Yargının iş yükünü azaltmaya yönelik adımlar atacak Bakanlık, hakim ve savcı sayısını da yeni adli yılda artıracak. 

Bakanlık, hakim ve savcılara yönelik meslek öncesi, meslek içi eğitim alanlarına da ağırlık verecek. Yeni adli yılda adliyelerde yeni pedagog ve psikologlar görev alacak, personel sayısı artırılacak. Adli tıp kurumlarının ülke geneline yaygınlaştırılarak süreçlerin daha da hızlandırılması amaçlanacak. DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5'ten 7'ye çıkarılması sağlanacak, adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılacak.

Mağdur hakları geliştirilecek

Suç mağdurlarının korunmasıyla ilgili de yeni uygulamalar başlatılacak. Mağdur haklarının geliştirilmesi için uluslararası alandaki uygulamaları da inceleyen ve bu konuda çok yönlü çalışma yürüten Bakanlık, yeni düzenlemelerle suç mağdurlarının haklarının daha iyi korunması, mağdurlara adli süreçte yalnız olmadıklarının hissettirilmesi, gerekli desteğin verilmesi, sanık haklarına zarar vermeden mağdurlara tanınan hakları güçlendirerek sanık-mağdur dengesinin kurulması ile onarıcı adalet uygulamalarının geliştirilmesini amaçlıyor.
HABER MERKEZİ

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