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Adana 41 dereceyi gördü

Mevsim sıcaklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:03
Adana 41 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalan vatandaşlar dinlenme parklarındaki ağaç gölgelerindeki çimlik alanlarda ve banklarda uyudu. Adana’da çok sayıda termometre 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, dinlenme parklarındaki gölgelerin altında uyudu. Bazı gençler de kafalarına su dökerek serinlemeye çalıştı. Sokaklarda çalışmak zorunda olanlar ise aşırı sıcağa rağmen işlerini yapmaya devam etti. Mehmet Abdullah Öztürk isimli emekli vatandaş, havanın sıcak olmasına rağmen oruç tutmaktan vazgeçmediğini belirterek, “Hava sıcak ama gölge normal. Oruç iyi bir şey. Oruç, insana perhiz yaptırıyor. Yanmış dağa su lazım. Bu oruç yanmış ağaca, madene su vermiş gibi oluyor. İlerleyen sıcaklarda ne yapacağız bilmiyorum. Evde klima var, burada gölge var. Her şey Allah’tan ne yapalım. İnanmak iyi bir şey. İnançsız insan tehlikeli insan. Adananın sıcağı vız gelir trız gider” diye konuştu. Abdurrahman Kızgın ise “Orucu tutan insanlar sıcağı, soğuğu dinlemez. Belirli bir inancı vardır, o inancı doğrultusunda hareket eder ve refahlık olur” ifadelerini kullandı.

İHA

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