Adayların tercihi İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Oy kullandığı sandıkta 150'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendiğini, katılımın iyi göründüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara kadar düşen bir katılımın olduğu seçimlerde, Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin, demokratik olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin bir başka özelliği var. Şu anda bu seçimle beraber Türkiye, adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip oldu. Başkanlık sistemiyle birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor." Erdoğan, seçim sonuçlarını kısmen İstanbul'da, kısmen Ankara'da takip etti.

Oyunu kullandı, Ankara'ya yola çıktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de oyunu Yalova merkezdeki Saffet Çam Ortaokulunda kullandı. İnce, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nin başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Cumhuriyet'in kuruluşunda da Yalova, Atatürk'ün karargahıydı. 1929’dan 1 Şubat 1938'e kadar burası karargahtı. İşte bak, karargah olmaya başladı da" dedi. Bu arada İnce, aracına yöneldiği sırada bir grup 'TRT dışarı' sloganları attı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de oyunu İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz" diye konuştu. Akşener akabinde Ankara'ya geçerek seçim sonuçlarını parti merkezinde izlemeye başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de oyunu eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulunda kullandı. Perinçek, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde çok büyük çözümler var ve Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise oyunu Ankara'da Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek" dedi.

Oyunu cezaevinde kullandı

Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, oylarını cezaevine getirilen 164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı sandıkta kullandı. Selahattin Demirtaş oyunu kullandıktan sonra, sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan ile birlikte olan fotoğrafın paylaşarak, "Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

