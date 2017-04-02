Adil Öksüz gıyaben yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 121'i tutuklu 196 asker ve 2 sivil ilk kez hakim karşısına çıkacak. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün ise gıyaben yargılanmasına başlanacak.

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 8.5 aydır aranmasına devam edilen 15 Temmuz darbe girişiminin 'Sır kutusu' Adil Öksüz, ilk kez gıyaben yargılanmaya başlanmış olacak. Sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, Ferizli Spor Salonu'nda yapılacak. Salon, kameralar ile LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatıldı.

Duruşmaları takip etmek isteyen vatandaşlar, arama noktasından geçerek duruşmayı izleyecek. Polis ve jandarma ekipleri ise duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak. Salona, tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanabilecek. Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan basın bölümünde duruşmayı takip edebilecek.

Cezaları ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bin 353 sayfalık iddianamede, TCK'nın 'anayasayı ihlal' suçunu düzenleyen 309 ile 'kasten öldürme' suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca, firari sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet 190 yıl 6 aydan 319 yıla ve 149 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 314'ar yıla kadar hapis cezası istendi.



Ayrıca, subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edildi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.

Adil Öksüz orada mı?

İddianamede Adil Öksüz'ün örgütün 'hava kuvvetleri imamı' ve FETÖ'nün yöneticisi konumunda olduğu vurgulandı. FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ü arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince ülkenin dört bir yanında yaklaşık 8.5 aydır sürdürülüyor. Adil Öksüz'ün Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin sığınağında koruma altına alındığı sanılıyor.