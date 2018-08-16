Adıyaman'dan acı haber: 4 askerimiz şehit oldu

Adıyaman Valiliği olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığını ve bölgede operasyon başlatıldığını açıkladı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez Kuyucak köyü bölgesinde sürdürülen operasyona takviye için gelen jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir güvenlik görevlisinin olay yerinde şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimizin, sivil aracın terörist unsurlar olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu dost ateşiyle, kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur.

Şehit olan 4 jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, bölgedeki operasyonun geniş çaplı devam ettiği bildirildi.

HABER MERKEZİ