Adli yıl açılışı töreninden flaş mesajlar

Yeni adli yıl 5 Eylül itibarıyla başladı. Adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay Konferans Salonu'nda dün düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yargı üyeleri katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yapıp yargı içerisindeki FETÖ üyelerinin adalet duygusuna zarar verdiğini dile getirdi.

Çok sık yapılan kanun değişikliklerinin yargı sistemine olumsuz etkileri olduğunu da söyleyen Cirit, firari FETÖ üyelerinin iade edilmemesi yargılamalarda bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını engellediğini açıkladı.

Dünyada insanlık dramları yaşanıyor

Dünyada yaşanan insanlık dramlarına da dikkat çeken Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Suriyeli Aylan bebek ve Arakanlı küçük Muhammed'in çamurlar içerisinde yatan cesedini gösteren fotoğrafı insanlığın terk ettiği vicdanının resmidir.

Bugün ülkemimiz dünyanın vicdanını tek başına temsil etmektedir. Bir yargı mensubunu üstün kılan sadece hukuku uygulamasını emreden vicdanıdır. Bu coğrafya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki kültürel çeşitlilik Türkiye'nin varlığının itici gücüdür" dedi.

Terör dışarıdan destek alıyor

Demokrasimizin önündeki en büyük engellerden birinin de terör olduğunu ifade eden Yargıtay Başkanı Cirit, "Terör olgusu, insan hakkı ve demokrasiler için tehdit oluşturmaktadır. Teröre karşı, bireylerin, kurumların ve devletlerin birlikte mücadele etmeleri zorunluluktur" dedi.

Cirit şunları söyledi: "Terörle mücadelede bütün devletlere görev düşmekte olup, devletler özellikle silah ve mühimmatın terör örgütlerinin eline geçmesini önleyici tedbirler almak zorundadır. Bu önlemleri almamak, teröre açıkça destek vermekle eşdeğerdir. Ancak teröre destek veren ülkeler, bu silahların bir gün kendilerine çevrileceğini bilmelidir. Teröre doğrudan ve dolaylı destek veren ülkelerin, uluslararası sözleşmelere ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Ülkemizde terör dış destekli olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadeleyi sürdürmekte ve sürdürecektir."

Yargıya olan güven sarsıldı

Konuşmasında "Bizim görevimiz, duyguyla, coşkuyla, ön yargıyla davranmak değil, insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir" ifadelerini kullanan Yargıtay Başkanı Cirit, "Tamamen bir güven mesleği olan hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur. Toplumun en çok güven duyması gereken meslek mensuplarının bir terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etme ihtimali dahi, tek başına bir toplumun şaşkınlık ve sarsıntı yaşamasına yeterlidir. Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Bu kişilerin, adil bir şekilde yargılanması, hukukumuzda öngörülen cezalara çarptırılması ve sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır" dedi.