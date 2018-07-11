Adnan Oktar'a şafak baskını

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk operasyon 'kedicikler'in patronu Adnan Oktar'a yapıldı. Böylece kamuoyunda yüksek sesle seslendirilen 'bu adama neden operasyon yapılmıyor, kim engelliyor' gibi soruların da gereği yerine getirilmiş oldu.

İstanbul mali şubeye mensup polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçti.

Operasyon kapsamında ilk olarak Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın bulunduğu İstanbul Çengelköy'deki villa hedef alındı. Hem Adnan Oktar, hem de Oktar Babuna burada gözaltına alındı.

Tam sayfa suç listesi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik suç listesinin tam sayfa tutması dikkatlerden kaçmadı. İşte Türk Ceza Kanunu'ndaki maddelerin neredeyse yarısını kapsayan o suç listesi. Listede 31 farklı suçun yer alması dikkat çekiyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, cebir, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet...

Ön soruşturma iki yıl sürdü

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren çalışması ve MASAK'ın yürüttüğü inceleme sonucunda, yurt dışından gelen kayıt dışı paralarla suç gelirlerinin aklandığı tespiti yapıldı.

Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 22 ilçedeki 115 adres, Ankara'da 2 ilçedeki 3 adres, Muğla (Bodrum) ve Antalya'da birer adres olmak üzere 120 adrese operasyon düzenlendi.

Tek tek enselendiler

Operasyonda, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı.

Oktar'ın kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50'nin üzerinde tabanca ve tüfek bu silahlara ait ile çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunları bunlar" dedi. Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Sulh Ceza Hâkimliği'nce şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Hâkimlik, ayrıca arama yapılan yerlerde ele geçirilen kıymetli her türlü mal ve eşya hakkında da kazanç müsaderesine tabi olabileceği gerekçesiyle el koyma kararı verdi. Bu arada, emniyet kaynakları şüphelilerin şirket, vakıf ve derneklerine kayyum atandığını bildirdi.

'İç yüzü pislik dolu'

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, 7 ile 17 yaş arasındaki kızların burada tacize uğradığını ifade ederek, "Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk, bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduğunu daha iyi anlayacaklar" dedi.

Özgül, 2006'nın sonunda gruba alındığını ve 10 yıl kaldıktan sonra 2017'de gruptan kaçtığını anlattı. Orada kaldığı süre boyunca kendisine mahrem bilgilerin açılmaya başlandığını aktaran Özgül, "Ben özellikle devlete saldıran, Türk devletinin bilgisi olmadan yurtdışında yapılan faaliyetleri fark ettim" dedi.

Genç ve özellikle ayrıcalıklı bazı ailelerde yetişmiş insanları çekmek için bu gibi grupların vitrine ihtiyaçları olduğunu aktaran Özgül, şunları söyledi: "Benim girme sebeplerimden bir tanesi ben çok idealist bir genç kızdım üniversite yıllarımda. Grupta anlatılan İslam ahlakını dünyaya hâkim kılmak gibi bu ideallerin üzerinde çalışılacağına inanmıştım. Bu konuda kandırıldım açıkçası. Burada çok fazla müşteki var. Ben de bu müştekilerden bir tanesiyim. O yüzden de bunun ortaya çıkmasına hiç şaşırmadım. Ben mesela dindar olmak istiyordum, dini öğrenmek istiyordum karşıma bu insanlar çıktı. Onların anlattıkları şeylere inandım fakat uyanmaya başladığımda artık hapsedilmiş bir konuma gelmiştim. Dini istismar zaten en başta gelen konu... Mesela uluslararası dolandırıcılık onların yaptığı suçlar arasında en başta gelen."

Özgül, grubun içindeki kadınlar için kullanılan 'Kedicik' kelimesinin konuyu hafifleştirdiğine ve şirinleştirdiği savunarak, "Kediciklerin büyük bir kısmının sokakta gezerken usulsüz yollardan alınmış çift silah taşıdığını insanlar bilmiyor. Bu kadınların kendilerinden küçük insanları yanlarında gardiyan olarak dolaştırdığını, doktora bile yanında götürdüğünü bilmiyor. Öğrendikçe aslında ne kadar ciddi bir pislikten kurtulduğumuzu anlayacaksınız. Bu yüzden ben halkı bilgilendirmek istedim. Hiçbir reklamın yayınlanmadığı bir kanalda insanların sadece dans etmesi ve bundan sürekli para kaybetmesi, böyle bir şey açıklanamaz. Bunun tek nedeni örgütü koruyan özel bir vitrin olması" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da yaşayan ve iki kızının Türkiye'de Adnan Oktar tarafından alıkonulduğunu iddia eden Elvan Koçak da, çocuklarının kandırıldığına inandığını belirterek, "Devletime güveniyorum. Güvenim de boşa çıkmadı. Sabrettim, bekledim, bugünü de yaşadım" dedi.