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Afetler çiftçinin peşini bırakmıyor

Temmuz’da yağışlar geçen yıla kıyasla yüzde 113’den fazla arttığını açıklayan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Bu üretim sezonunda yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm ve incir gibi ürünlerimiz etkilendi” dedi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:53
Afetler çiftçinin peşini bırakmıyor

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejiminin de değiştiğini bildirerek, “Artık daha fazla düzensiz yağış yaşanıyor, çiftçi olarak daha fazla zarar görüyoruz” dedi. Bayraktar, doğal afetlerin Ocak ayından bu yana çiftçinin peşini bırakmadığını belirtti. Yağışların normalinde gerçekleşmesine rağmen düzensiz bir şekilde yağması nedeniyle afetler yaşandığını ifade eden Bayraktar, “Afetler, tarım ürünleri rekoltesi bakımından ülke genelini etkilememekle birlikte afetin yaşandığı ilçe veya köyde çiftçiye büyük zarar vermektedir” diye konuştu. 

'Afetler çiftçinin gelirini yok ediyor'

Bayraktar, yağış rejiminde yaşanan değişikliğin küresel iklim değişikliğinin bir etkisi olduğunu ifade etti. Küresel iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, “Son yıllarda arka arkaya gerçekleşen afetler çiftçilerimizin gelir kayıplarını her geçen yıl daha fazla artırmaktadır.

Bu süreç çok iyi gözlenmeli, tarımda afet yönetimi ve tarım sigortaları uygulamaları gözden geçirilmelidir. Kısa vadede, afet yaşayan çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesinin yanı sıra, zarar gören çiftçilere maddi destek de sağlanmalıdır” dedi.

Bayraktar, Ocak-Temmuz ayları arasında doğal afetlerden zarar gören ürünleri şöyle sıraladı: Yaşanan afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir gibi ürünlerimiz etkilenmiştir. Bu ürünlerin yanı sıra domates, biber, fasulye, soğan, sarımsak gibi sebzelerde de zarar meydana gelmiştir. Özellikle Antalya İlinin bazı ilçelerinde belirli dönemlerde gerçekleşen afetler seralara ve seralarda bulunan ürünlere zarar vermiştir. Antalya Elmalı’da yaşanan afet, 500-600 dekar sera alanında yüzde 100’e varan oranlarda zarara yol açtı. Hayvan telefleri de oldu.”

Bir aylık yağış bir günde

Temmuz ayında mevsim normallerinin üzerinde yağış gerçekleştiğini belirten Bayraktar, Temmuz ayı yağış normalinin 16.4 mm olduğunu, geride bıraktığımız Temmuz ayında ise 19.2 mm yağış düştüğünü söyledi.

Temmuz ayında devam eden yağışların Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi’nde artış gösterdiğini söyleyen Bayraktar, “Son olarak 9 Ağustos 2018’de Ordu'nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde aşırı yağış sele dönüşerek afete neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ordu İli normal yıllarda Ağustos ayında ortalama 67,7 mm yağış alırken, 9 Ağustos 2018’de bir günde Çaybaşı ilçesinde 108.1 mm, İkizce ilçesinde 58.2, Ünye ilçesinde 55.2, Fatsa ilçesinde ise 51 mm yağış alındı. Ordu’nun afet yaşayan ilçelerinde bir ayda alınan yağış bir günde düştü” dedi. 
 

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