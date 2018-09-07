Afetlerin faturası 45 milyar dolar

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Doğal afetler dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olurken, ülke ekonomilerinde de dev kayıpları beraberinde getiriyor. Risk, sigorta, reasürans konularında çalışan Aon'un 2018'in ilk altı ayında dünya çapında gerçekleşen doğal afetlerin etkilerini analiz eden “Küresel Felaket Raporu: 2018 İlk Yarı Yıl” çalışmasına göre, yılın ilk yarısında doğal afetler dünya çapında 45 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu. Sigorta ödemelerinin ise yılın ilk 6 ayında 21 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.



15 doğal afetin 14'ü iklim kaynaklı

Rapora göre, 2018'in ilk altı ayında 156 adet doğal afet meydana gelirken, bu rakam 18 yılın ortalama doğal afet sayısını (142 adet) geride bıraktı. Söz konusu dönemde doğal afetler 2 bin 153 can kaybına yol açarken, 892 can kaybı sel felaketleri nedeniyle gerçekleşti.

Doğal afetlerin ekonomik etkileri detaylı incelendiğinde de 10 milyar doların üzerinde ekonomik zarara sebep olan herhangi bir ‘mega felaket' gerçekleşmemesine karşın, milyar dolarlık kayba yol açan 15 doğal afetin 14'ünün iklim kaynaklı, 1 tanesinin ise deprem kaynaklı olduğu raporda yer buldu.

Bu 15 felaketin 6'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde, 4 tanesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde, 1 tanesi de Kuzey, Orta ve Güney Amerika kıtası ülkelerinde gerçekleşti.

