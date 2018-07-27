Afganlı sığınmacı konuştu

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Tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran İsveçli Elin, Göteborg-İstanbul seferini yapan THY uçağındaki bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini önlemek için uçağın kalkmasına engel olmuştu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin yaşananları Facebook'tan canlı yayınlamıştı. Afgan sığınmacının ailesi Khawari'nin uçağa bindirilmesine kısa süre kala Ersson ve üyesi bulunduğu aktivist gurubuyla internet üzerinden bağlantı kurmuştu.

Afgan gencin Göteborg - İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları uçağında olduğunu tahmin ediyorlardı. Ersson bilet alarak uçağa bindi. Ama Khawari uçakta değildi. Bir gün sonra Stockholm'dan Kabil'e götürüldü. Ersson'un açıklamalarına göre, sınır dışı edilmesi planlanan 50 yaşlarındaki diğer sığınmacı ise uçaktaydı. İsveç polisi konuyla ilgili soruları yanıtlamadı ve sadece Elin Ersson'un suç işleyip işlemediğinin araştırıldığını açıkladı. Deutsche Welle'den Abdul-Bari Hakim İsmail ise Khawari ile konuştu:

'Çok kötü muamele gördüm'

Ailesinin İsveç'te yaşadığını söyleyen Khawari, annem ve iki kız kardeşim İsveç'teler. Afganistan'da doğdum. Altı yaşındayken İran'a, Meşhed'e kaçtık. Orada 20 yıl yaşadıktan sonra ailemle birleşmek için Avrupa'ya gittim. Çalışmam yasaktı. Meslek de öğrenemedim. Uzun süre kaldığım halde İsveççe bilmiyorum. Psikolojik sorunlarım vardı ve evden çıkmıyordum.

İsveç'teyken hep evde otururdum. Başvurum üç kez reddedilince iltica başvurusunda bulunmak umuduyla Almanya'ya geçtim. Birkaç ay sonra çabalarımın nafile olduğunu anlayıp ailemle birlikte olmak için İsveç'e döndüm. İsveç'e döndüğümde polis beni tutukladı. Sekiz ay Malmö, Göteborg ve Stockholm'de gözaltında tutuldum. Çok kötü muamele gördüm, dayanılacak gibi değildi. Korkunçtu.

Sınır dışı gözaltısı diyorlar ama insana hayvan muamelesi yapılan bir hapishaneydi. Irkçı gardiyanlar kimseye yardımcı olmuyordu. Bütün gün oturup iskambil oynuyorlardı. Bir sabah beni alıp havalimanına götürdüler. Ailemin İsveç'te yaşadığını ve oradan ayrılamayacağımı tekrar tekrar söylememe rağmen beni dinlemediler. Afganistan'da kimseyi tanımıyorum. Birlikte hapis yattığımız bir genci tanıyorum, o kadar. Ne yapacağımı bilemiyorum.