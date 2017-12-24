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'Afrika'da barındırmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, FETÖ'cülerin birçok Afrika ülkesinde emperyalistlerin uşaklığını, gönüllü taşeronluğunu yaptığını kaydederek, "Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran Feto'cu alçaklar, sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar" dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 11:21
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'Afrika'da barındırmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Sudan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretin Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayacağını dile getiren Erdoğan, başta ticaret ve yatırım olmak üzere bütün kıta ülkeleriyle farklı bir ivme yakaladıklarını anlattı.

Erdoğan, şunları kaydetti: "FETÖ ile mücadele noktasında Afrikalı kardeşlerimizi de uyarma imkânı buluyoruz. Şu anda Afrika'nın birçok ülkelerinde FETÖ'ye ait okulların onlardan alınmak suretiyle Maarif Vakfına devredildiğini görmenin de mutluluğu içindeyiz. Bu örgütün birçok Afrika ülkesinde emperyalistlerin uşaklığını, gönüllü taşeronluğunu yaptığını da gayet iyi biliyoruz. Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran Feto’cu alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız. Bu ziyaretimin bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum."

Mağdurların talebi

KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu, aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu, Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda ABD bunu uyguluyor, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor" dedi.

BM'nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimaline dair Erdoğan, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok" ifadelerini kullandı.

Bu arada Erdoğan, 3 saat 50 dakikalık uçuşun ardından özel uçak TUR ile TSİ 14.30'da Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'nda Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi karşıladı.

8 bakan eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan, Çad ve Tunsu gezisinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor. Ziyaret cumhurbaşkanlığı düzeyinde Sudan ve Çad’a yapılan ilk ziyaret olarak öne çıkıyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 25.12.2017 01:39
Anahtar Kelimeler:
FetöAfrikaErdoğan
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