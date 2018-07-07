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Afrika'nın umudu gençlik

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzenlenen Afrika Ekonomik Forumu'nda, genç nüfusun "Kara Kıta"yı refaha kavuşturacak olan kilit unsur olduğu vurgulandı

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:01
Afrika'nın umudu gençlik

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzenlenen Afrika Ekonomik Forumu'nda, genç nüfusun "Kara Kıta"yı refaha kavuşturacak olan kilit unsur olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) organize ettiği Afrika Ekonomik Forumu, Cibuti'nin başkenti La Plaine'de yapıldı.

Forumun kapanış oturumunda konuşan UNDP Başkan Yardımcısı Tegegnework Gettu, Afrika'nın kalkınmasının gençlik odaklı ve gençlerin öncülüğündeki çabalara bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden gençliğe yatırım yapmak kilit önemde." diye konuştu.

Zirveye katılan Afrikalı liderler de benzer görüşleri dile getirdi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "Gençler, ülkelerinin kalkınmasına ve dönüşümüne en fazla katkı sağlayan kesim olacak" dedi. UNDP'nin Cibuti Temsilcisi Fatıma El Şeyh ise BM'nin sürüdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için 2,4 trilyon dolarlık ek bütçeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bu rakamın yalnızca devletler tarafından karşılanmasına olanak yok. Özel sektör, kamu ve sivil toplum arasında ortaklıklara ihtiyaç var. Kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşmanın yolu gençliğe yatırım yapmaktan geçiyor" değerlendirmesinde bulundu. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Afrika
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