Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, birçok Afrika ülkesinin FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları ve kurumları birer birer kapattığına işaret ederek, "Bu, 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir terör örgütüdür. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

Gerçeklerle yüzleşmenin zamanının gelip geçtiğini dile getiren Yıldırım, "Maalesef dünya, gelişmiş dünya milletleri, insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkeler arasındaki rekabetler, insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü yerdir, insanlığın bittiği yerdir" şeklinde konuştu.

'Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz'

Yıldırım, önceki yıllarda Afrika'ya gitmek için en az bir günün yolda geçtiğini, bugün artık Türk Hava Yollarının (THY) 50'den fazla noktaya uçuşunun bulunduğunu ve bunun büyük bir kolaylık olduğunu bildirdi. Türkiye'nin ortaya koyduğu başarının meydanda olduğunu, topyekun kalkınmada son 15 yılda son 50 yılın başarısını gösterdiğine işaret eden Yıldırım, kişi başı milli gelirin üç, ihracatın dört kat arttığını anımsattı.

Başbakan Yıldırım, "Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrikalıların kendisi bulacak. Afrika'nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında olmaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok şey olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan erken dönüyor

Öte yandan AK Parti'de olağanüstü kongre, 21 Mayıs'ta yapılacak. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilerek, 'partili cumhurbaşkanı' sistemi resmen hayata geçmiş olacak.