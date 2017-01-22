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Afrika’ya FETÖ okullarını kapattırma ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ okullarını kapattırmak için başlattığı Afrika seferleri sürüyor. Erdoğan; Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan 4 günlük bir geziye daha çıktı.

22 Ocak 2017 Pazar 18:02
Afrika’ya FETÖ okullarını kapattırma ziyareti
YENİ MESAJ/İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme merkezi olarak kullandığı okullarını kapattırmak için mücadelesini yoğunlaştırdı. Erdoğan'ın girişimleri sonucunda halihazırda 6 ülkede bu okullar kapatıldı. Bu ülkeler Gambiya, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti olarak öne çıkıyor. Sudan ve Pakistan ise okullara el koydu. Gine, Somali, Çad, Senegal, Moritanya, Nijer ve Gabon'da ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Malezya'daki FETÖ okullarının mülkiyeti ve yönetimi Malezyalı yatırımcılar tarafından devralındı. Ancak şu ana kadar hiçbir Batı ülkesinin FETÖ okullarını kapatmaya yanaşmaması dikkat çekiyor. 

Üç ülkeye daha kritik ziyaret 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Doğu Afrika ülkeleri Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan bir geziye daha çıktı. FETÖ'nün söz konusu 3 ülkede çok sayıda okulu bulunuyor. Bu bağlamda Tanzanya okul sayısı açısından öne çıkıyor. Erdoğan'a Afrika turunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik ediyor. Erdoğan, Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Afrika bağlamında FETÖ ile mücadeleye özel bir paragraf açarak, "Bu ziyaretin özellikle özel bir anlamı da ilk ziyaret olmasının yanında malum Afrika ülkelerinde, Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmeleri inşallah yapmış olacağız. Bu ziyarette özellikle de Maarif Vakfımızla, onun temsilcileriyle birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz" dedi. 

‘Yeni pazarlara ihtiyacımız var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette farklı sektörlerden birçok iş adamının yer aldığını belirterek, her 3 ülkede düzenlenecek iş forumları vasıtasıyla, iş adamlarını yerel muhatapları bir araya getirmek suretiyle onların iş bağlantıları kurmalarını sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan, "Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, yeni açılımlara, yeni iş ortaklıklarına, yeni pazarlara ihtiyacımız var" dedi.

ABD ile yeni sayfa açma niyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok açıklamalar yaptığını, kendilerinin de bu açıklamaları izlediklerini ifade ederek, "Biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler, demiryolları vesaire ondan öte biz şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Yani Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki, bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız, parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz, bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak 'evet' diyemeyiz. Onunla ilgili de özellikle ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir şu anda bilemiyorum, arkadaşlarımız, Dışişleri görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. O görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız." Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin referandumda kabul edilmesi halinde seçimlerin 2019'da yapılacağını söyledi.
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