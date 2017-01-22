Afrika’ya FETÖ okullarını kapattırma ziyareti

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme merkezi olarak kullandığı okullarını kapattırmak için mücadelesini yoğunlaştırdı. Erdoğan'ın girişimleri sonucunda halihazırda 6 ülkede bu okullar kapatıldı. Bu ülkeler Gambiya, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti olarak öne çıkıyor. Sudan ve Pakistan ise okullara el koydu. Gine, Somali, Çad, Senegal, Moritanya, Nijer ve Gabon'da ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Malezya'daki FETÖ okullarının mülkiyeti ve yönetimi Malezyalı yatırımcılar tarafından devralındı. Ancak şu ana kadar hiçbir Batı ülkesinin FETÖ okullarını kapatmaya yanaşmaması dikkat çekiyor.

Üç ülkeye daha kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Doğu Afrika ülkeleri Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan bir geziye daha çıktı. FETÖ'nün söz konusu 3 ülkede çok sayıda okulu bulunuyor. Bu bağlamda Tanzanya okul sayısı açısından öne çıkıyor. Erdoğan'a Afrika turunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik ediyor. Erdoğan, Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Afrika bağlamında FETÖ ile mücadeleye özel bir paragraf açarak, "Bu ziyaretin özellikle özel bir anlamı da ilk ziyaret olmasının yanında malum Afrika ülkelerinde, Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmeleri inşallah yapmış olacağız. Bu ziyarette özellikle de Maarif Vakfımızla, onun temsilcileriyle birlikte FETÖ ile mücadele bağlamında muhataplarımızdan beklentilerimizi dile getireceğiz" dedi.

‘Yeni pazarlara ihtiyacımız var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette farklı sektörlerden birçok iş adamının yer aldığını belirterek, her 3 ülkede düzenlenecek iş forumları vasıtasıyla, iş adamlarını yerel muhatapları bir araya getirmek suretiyle onların iş bağlantıları kurmalarını sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan, "Özellikle ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, yeni açılımlara, yeni iş ortaklıklarına, yeni pazarlara ihtiyacımız var" dedi.

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