Afrin bir tuzak mı? Sur'da operasyonlar 103 gün sürmüştü...

ORHAN DEDE - ANALİZ HABER

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin'in çevresindeki bölgeleri teröristlerden temizlemeye devam ediyor.

Dün Bülbül belde merkezinin çevresindeki köylere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bak Ubasi köyü terör örgütü PYD/YPG'den kurtarıldı.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

Zeytin Dalı harekâtının 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

PKK terörist yığıyor

Çevresindeki bölge temizlendikten sonra sıra Afrin şehir merkezine gelecek. Burada Mehmetçiği çetin bir mücadele bekliyor, zira terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG, önceki gün ABD'li yetkililerin de itiraf ettiği gibi Afrin'e terörist yığınağı yapıyor.

Özellikle Afrin kent merkezine önemli ölçüde silah yığınağı yapan PYD/YPG, aynı zamanda kentte hendek ve barikatlar yapıyor, bombalı tuzaklar kuruyor, tıpkı 2015’te Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki il ve ilçe merkezlerinde PKK'nın yaptığı gibi. Asıl düşündürücü husus ise PYD/YPG’nin ABD’den elde ettiği etkili konvansiyonel silahlara sahip olması.

Bu silahlar Afrin'de Türkiye'ye karşı kullanılacak. Afrin’in dar sokakları Türkiye'nin sahip olduğu ağır zırhlı araçların hareket etmesi için uygun değil.

Bu yüzden hafif zırhlı araçlara sahip polis ve jandarma timlerin görevlendirilmesi ihtimal dâhilinde.

Amaç Türkiye’yi oyalamak

ABD'nin gözü önünde yüzlerce teröristin Afrin'e kaydırılmasındaki amaç, Türkiye'yi Afrin'de mümkün olduğunca uzun süre oyalamak olduğu anlaşılıyor.

Afrin temizliği ne kadar uzun sürerse Münbiç konusu o kadar ötelenmiş olacak.

Aynı zamanda ABD Fırat’ın doğusunda PYD/YPG’yi güçlendirmeye devam edecek. PKK uzantısı terör örgütleriyle ortak olmasına tepki göstererek Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla gereğini yapan Türkiye'den öç alma peşinde olan ABD, sadece teröristleri Afrin'e kaydırmakla da yetinmeyebilir, örtülü başka destekler de verebilir.

Türkiye'yi hedef alan PKK terör örgütüyle bağlantılı gruplarla Suriye'de işbirliği yapmakta hiç tereddüt yaşamayan ve bu işbirliğini ısrarla sürdüren NATO'daki sözde ortağımız ABD'yi dost ve müttefik olarak değil, düşman olarak değerlendirmek ve ona göre tedbir almak gerekiyor.

Afrin'i PÖH ve JÖH temizleyecek

Afrin’in Türkiye’de hendek barikat çatışmalarının yaşandığı ilçelerden hem alan, hem de nüfus yoğunluğu bakımından çok daha büyük olması, temizlik operasyonunun daha da zorlu olacağının bir başka göstergesi.

Türkiye Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) mensubu en iyi yetişmiş kadrolarını Afrin'in temizliğinde görevlendirmeye hazırlanıyor. Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleriyle Diyarbakır Sur’da PKK’lı teröristler temizlenirken büyük kayıpları keskin nişancılar yüzünden vermiştik. Sur'da operasyonlar 103 gün sürmüştü.

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleriyle Diyarbakır Sur’da polis ve askerlerimize saldıran ve ölü olarak ele geçirilen PKK’lıların aralarında yabancı uyruklular da çıkmıştı. Türkiye o dönemde sadece PKK ile değil, yurtdışından getirilen yabancı lejyonerlerle de savaşmıştı. Operasyona katılan güvenlik güçleri PKK’nın Diyarbakır Sur ve diğer noktalarda kullandığı yöntemlerin uluslararası güçlerin özel birliklerince öğretilen yöntemler olduğunu belirtmişlerdi.

Suriye’de PYD’nin kontrolündeki kantonlarda ABD özel kuvvetlerinden eğitim almış yüzlerce PKK’lı bulunduğu biliniyor.

Afrin'e kaydırılan teröristlerin sıradan teröristler değil, ABD tarafından özel eğitilmiş bu militanlar olduğu bilgileri de geliyor. Bunlar arasında PKK'lı gibi giyinmiş ABD askerlerinin de olacağını kestirmek zor değil. Afrin'de de Mehmetçiği böyle büyük bir tuzak bekliyor olabilir.