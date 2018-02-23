Afrin'de 100 nokta teröristlerden temizlendi

Bugüne kadar Afrin'de 415 kilometrekare alanda 100 nokta teröristlerden temizlendi.

Afrin'de teröristlerin Türkiye ile olan sınır temasının kesilmesine kuzeyden 7, batıdan 7.8 kilometre kaldı.

TSK ve ÖSO, 415 kilometrekare içerisinde Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 72'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 100 noktayı teröristlerden temizledi.

20 Şubat'ta Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirilmiş, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesilmişti.

AA