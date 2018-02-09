Afrin'de 1028 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Harekat kapsamında, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, havan ve obüslerle vuruluyor.

Kente gelen çok sayıda askeri aracın birliklere sevkıyatı sürerken askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti. Bu arada, sinyal kesici askeri araçların sınır hattında devriye gezmesi dikkati çekti.

AA