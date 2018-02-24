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Afrin'de 36. gün... Güneyden kuşatma tamam

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 13:34
Afrin'de 36. gün... Güneyden kuşatma tamam

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 36. gündür devam ediyor.

Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1931 terörist öldürülürken, 782 terör hedefi de hava harekâtıyla imha edildi.

Adım adım kuşatma

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Ebu Kabe ile Hacılar köylerini teröristlerden kurtardı. Böylece kritik beldenin güneyi tamamen kuşatılmış oldu. Maskah köyünün de 23 Şubat'ta alınmasıyla Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları Raco'nun girişine dayanmış durumda.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 103 noktayı örgütten kurtardı. 

32 şehit verdik

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Son Güncelleme: 24.02.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
PKKTSKTürkiyeSuriyeZeytin DalıAfrin
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