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Afrin'de çok önemli gelişme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2021 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

25 Şubat 2018 Pazar 17:34
Afrin'de çok önemli gelişme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda, Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini teröristlerden temizledi.

Sahadaki bilgilere göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesinde sabaha karşı başlayan operasyonlarda Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda, Umranlı, Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı. Çeşitli kentlerdeki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen obüs yüklü 7 tır, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi.

Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 50 araçlık konvoyla karşılandı. Şehrin çıkışına kadar kornalar ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına almaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
TSKZeytin DalıTürkiyeSuriyeTerör
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