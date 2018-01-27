Afrin'de son durum! TSK'dan teröristlere ağır darbe

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere TSK tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kesintisiz sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a ait 340 hedef imha edildi. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteğiyle kara harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Harekât kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 394 PKK/YPG ve DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle girilen çatışmalarda TSK mensubu 3 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Harekâtta TSK tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu şehit oldu, 24 ÖSO mensubu yaralandı.

Teröristlerin 16 sığınağı imha edildi

19-26 Ocak tarihlerinde PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Bitlis ve Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi, 11 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, biri makineli 2 tabanca olmak üzere 14 hafif silah, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 kilogram C-4 patlayıcı madde, 4 elektrikli fünye, 2 el bombası, 6 RPG-7 mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 3 bin 17 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, bir gece görüş dürbünü, bir şarjör, 8 telsiz, 13 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirildi ve 7 EYP imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 16 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi, 4 asker yaralandı.

Uçuşlara devam

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor.

Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde top atışı ve makineli silah sesleri sınır mahallelerinden de duyulurken teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve obüslerle vuruluyor. Çok sayıda savaş uçağı ve helikopterin sınır hattındaki uçuşu sürüyor.

Kritik köy ele geçirildi

TSK ve ÖSO, dün Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı.

Bu arada Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan ÖSO içindeki Kürt komutan İsa Kedlo, "Bu operasyon PKK'dan zulüm gören Kürt halkımızı kurtarmak için başlatılmıştır. Amacımız halkımızı PKK'nın zulmünden kurtarmaktır. YPG zindanlarındaki arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ