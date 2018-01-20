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'Afrin'de terörist sığınakları vuruldu'

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:08
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'Afrin'de terörist sığınakları vuruldu'

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK'nin 12-18 Ocak tarihlerinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.

Dün ve önceki gün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi. Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrinTSKGenelkurmay BaşkanlığıOpearsyonTerör
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