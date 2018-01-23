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Afrin'de YPG'den büyük yalan! sosyal medyada...

Zeytin Dalı Harekatı ile şaşkına dönen terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesapları, cephede yenildikçe yalanın dozunu artırıyor. YPG şimdi de sivil kıyafetli Türk güçlerinin saldırı düzenlediği yalanını yaymaya başladı

23 Ocak 2018 Salı 13:26
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Afrin'de YPG'den büyük yalan! sosyal medyada...

TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda sosyal medyadan manipülasyon emri veren terör örgütü, daha önce kendisine yakın yayın organlarında 2014’te yayınlanan fotoğrafı Afrin’de çekilmiş gibi yeniden servis etti.

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK’ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısında çekildiği belirlendi.

Sosyal medyada "Afrin’de TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012’de Afganistan’da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.

Yine Twitter’da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014’te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.

Böylece, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar, bu kez kendilerini yalanlamış oldu.

AA’nın ifşa ettiği sosyal medyada kara propaganda haberlerinin ardından, söz konusu fotoğrafları paylaşan kullanıcıların bir kısmı, kendi destekçilerinden gelen tepki nedeniyle hesaplarını kapatmış, bir kısmı da paylaşımlarını silmişti.

Sosyal mecralarda terör örgütüne yakın hesaplar tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YPGAfrinTürkiyePKKTSKZeytin Dalı
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