Afrin denklemi! Türkiye ile Suriye karşı karşıya

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı birinci ayını doldurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri adım adım Afrin'e doğru ilerliyor.

Bölgeden dün yapılan tüm hesapları kökünden değiştirebilecek kritik haberler geldi. Suriye devlet televizyonu, Suriye Devlet Başkanı Esad'a bağlı güçlerin birkaç saat içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı.

Haberde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceği ifade edildi. İddialara göre; bir süredir Suriye devletiyle PYD arasında devam eden Afrin pazarlıkları anlaşmayla sonuçlandı.

Münbiç'te uygulanan modelin benzerinini Afrin'de de uygulanabileceği düşünülüyor. Buna göre Fırat Kalkanı Harekatı'nda Münbiç'te yapıldığı gibi, Suriye devleti yanlısı bir birlik, TSK ve ÖSO ile cephe hattına konuşlanacak. Associated Press haber ajansı ise gelişmeyi duyururken, "Türk güçlerinin çekilmesine neden olabilir orumunu yaptı.

Ajans haberi şöyle verdi: "Suriye Devlet Televizyonu: Hükümet yanlısı güçler 'saatler içinde' Kürtlerin elindeki Afrin'e girecek, bu da Türk güçlerinin çekilmesine yol açabilir."

'YPG'yi temizlemek içinse sorun yok'

Suriye devlet televizyonunun, Şam yönetimine bağlı birliklerin Afrin'e gireceğini duyurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. 'Bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzun ve Fırat Kalkanı Operasyonumuzun hedefi belli teröristleri buradan yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz" dedi.