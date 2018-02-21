Afrin'e JÖH sevkiyatı

Suriye'nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' devam ediyor.

Diyarbakır'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Afrin bölgesinde düzenlenecek 'meskun mahal' operasyonlarına katılmak üzere, Jandarma Özel Harekât (JÖH) personeli, sınır kentlerine sevk edildi.

Diyarbakır konuşlu 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli JÖH personeli 11 otobüsle, 21 Şubat'ta dualarla Afrin'e uğurlandı. JÖH timlerini taşıyan otobüsler, Şanlıurfa'dan da geçti. Sınır bölgesine gönderilen timlerin, harekât kapsamında Afrin bölgesinde 'meskûn mahal' operasyonlarına katılacakları belirtildi.

Polis eskortu eşliğinde sınır bölgesine sevk edilen JÖH konvoyuna, vatandaşlar el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları da devam ediyor.

Operasyonlar sonucu 65 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780 oldu. Harekat kapsamında, Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruluyor.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.

Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda askeri araç ile komando birliklerinin sınır hattına sevkiyatının sürdüğü görüldü.

Uverkan köyü temizlendi

Uverkan köyünün alınmasıyla harekat, güneye doğru derinleştirilmiş oldu. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 62'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 90 noktayı örgütten kurtarmış oldu.