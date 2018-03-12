Afrin'e son 1 kilometre

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Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Bugün harekatın 53. günü. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu. Dün Zındıkan, Kile, Kibar, Gümüş Burç, Kutanlı ve Ebila köyleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlendi. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 157'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 195 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Yaklaşık 1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı harekat kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına 1 kilometre kaldı. TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1.5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3.5 kilometre kaldı. Öte yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

Afrin’deki siviller ayrılıyor

TSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru ilerleyerek Afrin ilçe merkezini kuşatmaya hazırlanırken, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller de evlerinden ayrılmaya başladı. Afrin’de yaşayan sivillerin yanlarına aldıkları eşyalarla, Afrin’in güneyindeki ve Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının bu bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.