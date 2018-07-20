Afrin halkı TSK'dan memnun

Economist, TSK'nın desteğiyle ÖSO'nun mart ayında ele geçirdiği Suriye'nin Afrin kentiyle ilgili izlenimler içeren bir makale yayınladı. "Türkiye Afrin'i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen ‘Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun.

Çok fazla çaldılar' dedi" ifadesi yer aldı. Türk ordusu ve desteklediği birliklerin Afrin'e girmesiyle 100 binden fazla sivilin ve çok sayıda YPG'linin kentten kaçtığını hatırlatan Economist, şöyle devam etti: "Türkler, Afrin'i ilhak etme planları olmadığını ısrarla söylüyor ve Suriye savaşı bittiğinde de Afrin'den çekilecekleri sözünü veriyor. Ama işgalle gelen değişiklikleri telafi etmek zor olabilir.

Türk bakanlar Afrin'in ülkelerindeki 400 bin Suriyeli Kürt mülteci için bir mıknatıs olabileceğini söylüyor. Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılbaşında dile getirdiği "Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın" sözlerine yer verip "Gerilimin artması ihtimal dışı değil. Türkiye'nin müttefiki olan gruplar Suriye'nin doğusunda Amerikan askerleriyle çatıştı" ifadesini kullandı.

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