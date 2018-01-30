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Afrin itirafı! ABD'nin eğittiği teröristler Mehmetçiğin karşısında

ABD tarafından eğit-donat programı kapsamında askeri eğitimden geçirilerek silahlandırılan PKK-PYD/YPG teröristleri Mehmetçik’e karşı koymak üzere Afrin’e kaydırıldı. Bu durum ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway tarafından da itiraf edildi.

30 Ocak 2018 Salı 15:13
Afrin itirafı! ABD'nin eğittiği teröristler Mehmetçiğin karşısında

Teröristlerin Suriye’de yuvalandığı Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu söylüyor.

Bu konuda ABD'den Türkiye'ye aba altından sopa gösteren açıklamalar geliyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı "askerlerini Münbiç'ten çek" çağrısına karşılık "Şu anda böyle bir değerlendirmemiz yok" karşılığını vermişti.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekatını Münbiç’e kadar genişletmesi ihtimali konusunda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da önemli açıklamalar geldi.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile yakın ve devamlı temaslarının olduğunu ve şu aşamada, “ABD askerlerine yönelik bir tehlike hissetmediklerini” ifade etti.

Yine Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun resmi ilişkisinin sadece Münbiç Askeri Konseyi ile olduğunu söyledi.

Galloway, "Koalisyonun Münbiç'teki tek resmi ilişkisi, DEAŞ ile mücadele etmek için kurulan ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile bağlantılı çoğunluğu Arap kuvvetlerden oluşan Münbiç Askeri Konseyi’dir. SDG ile daha geniş ortaklığımız ise sadece DEAŞ'ı yenmek için yürüttükleri operasyon ve faaliyetlerle sınırlıdır" dedi.

Eğitimli teröristler Afrin'e kaydırıldı

Ulusal güvenliğinin bir gereği olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG'ye ABD tam destek veriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, destekledikleri örgütün aslında PKK olduğunu itiraf etmişti. Bu konuda önemli bir açıklama da Pentagon Sözcüsü Galloway'den geldi.

Golloway terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını bildiklerini söyledi.

Galloway, "Son gerginliklere tepki olarak SDG'nin bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı" dedi.

PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin kuvvetlerini nereye kaydırdığı konusunda detay vermeyen Galloway, örgütün açıklamaları ile ilgili olarak ise "SDG adına konuşmuyorum, ancak tüm tarafları DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaya, gerginliği azaltmaya, Suriye savaşını çözmeye ve sivilleri korumaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi.

İntihar saldırısı yapmak üzereyken öldürüldü

Bölgede ABD'nin askeri eğitimden geçirerek silahlandırdığı PKK-PYD/YPG teröristleri Mehmetçik'e karşı koymak üzere Afrin'e kaydırıldı. Bu teröristlerden birinin intihar saldırısı yapmak üzereyken öldürüldüğü ifade ediliyor.

Bu durum Pentagon Sözcüsü Binbaşı Galloway'e soruldu. Galloway, "Afrin'de Kürt bir kadın savaşçının çatışmada öldüğünün farkındayız. Bu kişinin koalisyonun askeri eğitimini alan biri olduğuna dair şu anda yeterli bilgimiz yok. Afrin'deki Kürt gruplar DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları değil" dedi.

İntihar bombacısı olduğu iddia edilen terörist için "çatışmada öldü" ifadesi kullanmasının bir nedeni olup olmadığı şeklindeki soruyu ise Binbaşı Galloway, "Bu kişinin ölüm şekli konusunda önceki cevabımda da atıfta bulunduğum medyada çıkan haberler dışında elimde ek bir bilgi yok" şeklinde geçiştirdi.

Sözcünün bu açıklaması, intihar saldırısını bir “terör eylemi” olarak kabul eden ABD hükümetinin zor durumda kalmaması için "çatışmada öldü" ifadesini kullanmayı tercih ettiği değerlendirmesine neden oldu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 30.01.2018 19:00
Anahtar Kelimeler:
Eğit DonatPydPKKAfrinABD
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