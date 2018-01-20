'Afrin operasyonu fiilen başlamıştır'

Kütahya'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de 'şehit verebileceğimiz' tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur" dedi.

"Adı ne olursa olsun bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir" diye konuşan Erdoğan şöyle konuştu: "Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir."

'Afrin'i Münbiç takip edecek'

"Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor" diye konuştu.

Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını bunu Münbiç'in takip edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" dedi.

Suriye'ye ılımlı mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, bağımsız ve müreffeh geleceğiyle, Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3,5 milyon sığınmacı başta olmak üzere evlerinden ve vatanlarından olmuş, Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur' şeklindeki ifadeleri Suriye Devlet Başkanı Esad yönetimine ılımlı mesaj olarak değerlendirilebilir. Geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Afrin operasyonu bağlamında üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Bu temaslardan sonra Rusya'nın Afrin'de bulunan az sayıda askerini çektiği haberleri gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kütahya'daki açıklamaları, Moskova'daki zirvede Türkiye-Suriye arasında yeniden ilişki kurulmasının masaya yatırılmış olduğunun göstergesi olarak görülüyor.